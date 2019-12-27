Adaletspor’un Play-Off inadı

Denizli 1. Amatör Küme C Grubu’nda devreyi 14 puanla 4. sırada bitiren kırmızı-beyazlılar umut dolu Başkan Yılmaz, “Futbolu sevenlerle birlikteyiz” dedi

Denizli 1. Amatör Küme C Grubu'nda sezonun ilk yarısını 14 puanla 4. sırada tamamlayan Adaletspor, ilk ikiye kalıp Play-Off'a kalma hesapları yapıyor. 3. sıradaki Demiryolgücü ile 7 puan farkı bulunan kırmızı-beyazlılar, ikinci devreye umutla bakıyor. 2017 yılında kurulan Adaletspor, ikinci senesinde 2. Amatör Küme'de şampiyon olarak 1. Amatör Küme'ye yükseldi.



KALECİ BAŞKAN



Kırmızı-beyazlı takımın kurulduğu yıldan bu yana başkanı ve kalecisi olan 41 yaşındaki Cüneyt Yılmaz, "Futbolu çok sevmesek çekilecek dert değil aslında. Hakemi, futbolcusu, teknik heyeti, transferi, mali yükü hepsi ayrı dert. 5 kişilik yönetimimiz var. Bizim takımda paralı oynayan futbolcu yok. Futbolu sevenlerle birlikteyiz. Ben kalecilik de yaptığım için stresi daha fazla yaşıyorum. İlk yarı hedeflerimizde 5 puanlık sapma var. İlk devrede hakem hatalarından çok canımız yandı. Hakemlerden istediğimiz adaletli yönetim. İlçelerde seyirci baskısına boyun eğiyorlar. Maddi açıdan zorlansak da transfer yapacağız. Bizi şaşırtan parayı gören futbolcu 1. Amatör Küme yerine 2. Amatör Küme'yi bile tercih edebiliyor" dedi. Adaletspor, ikinci yarının ilk maçında 2. sıradaki Demiryolgücü ile karşılaşacak.

SEBAHATTİN ALP