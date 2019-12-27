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Akhisarspor 3-4 takviye yapacak

Akhisarspor 3-4 takviye yapacak
Giriş Tarihi: 27.12.2019

1. Lig'de ilk yarıyı Pazar günü en yakın rakiplerinden Keçiörengücü deplasmanında noktalayacak yarışındaki Akhisarspor, ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlıyor.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Pazar günü en yakın rakiplerinden Keçiörengücü deplasmanında noktalayacak Süper Lig yarışındaki Akhisarspor, ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlıyor. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın kulübün şartları uygun olduğu takdirde orta saha ve kanatlara mutlaka transfer isteği öğrenildi. Akhisarspor, Keçiörengücü sınavının ardından 4 gün izin yapıp 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek. Akigo'da, Boşnak forvet oyuncusu Irfan Hadzic yolcu.

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