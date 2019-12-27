Aslan 10’un peşinde

G.Saray, Çin takımı Jiangsu Suning’in 29 yaşındaki yıldız oyuncusu Alex Teixeira için nabız yokluyor

4 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi görüşme yapacağı adayların listesini belirleyen G.Saray yönetimi, 10 numara konusunda da görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz transfer dönemlerinde ismi gündeme gelen Çin takımı Jiangsu Suning'in başarılı yıldızı Alex Teixeira'nın peşine düştü. Belhanda'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan G.Saraylı idarecilerin oyuncuyla menajerler vasıtasıyla irtibata geçip cevap beklediği öne sürüldü. Kulübü ile gelecek yılın Aralık sonuna kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Çin kulübünden önce S.Donetsk takımında da görev almıştı. Bu sezon Çin Ligi'nde 18 kez fileleri sarsan başarılı isim son 4 sezondur Jiangsu Suning ekibinde ter döküyor. G.Saray'ın kiralık formülünü masaya yatıracağı gelen haberler arasında.



İSTİKRAR ABİDESİ



4 sezondur Çin kulübü Jiangsu Suning'de forma giyen Alex Teixeira gittiği takımlarda uzun süreli mukavele imzalaması ile biliniyor. Yıldız isim daha önce de Ukrayna ekibi S.Donetsk'te tam 6 sezon görev almıştı.



GEÇEN YIL 13 GOL ATTI



G.Saray'ın transfer listesindeki Teixeria geçen yıl Çin ekibiyle çıktığı 18 lig maçında 13 gol kaydetmişti. Yıldız isim bu süreçte ayrıca 3 asist yapmıştı.



SEKİDİKA İLE ANLAŞTILAR



Galatasaray, dün transferde sürpriz bir hamlede bulundu ve Eskişehirspor'un hücum oyuncusu Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcunun Eskişehirspor'daki alacaklarına karşılık takımdan ayrılacağı ve sarı-kırmızılıların devre arası kampına katılacağı bildirildi. 2018'de Es Es'e gelen oyuncu 29 maçta 14 gol attı.