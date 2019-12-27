Değirmenönü rüzgarı

İlk devrede oynadığı 9 maçtan 8'ini kazanan ve 24 puanla liderilk koltuğuna oturan kırmızı-beyazlı takımın, en büyük hedef i Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak. Başkan Ahmet Soyel, "Sağlam temeller üzerine kulübü inşa ediyoruz. Altyapımız güçlü" dedi

Denizli'de 2018 yılında kurulan ve ilk yılında 2. Amatör Küme'de şampiyon olarak 1. Amatör Küme'ye yükselen Değirmenönüspor, bu sezon C Grubu'nda rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Sezon başından bu yana zirvenin ortağı olan Değirmenönüspor, puan puana sürdürdüğü yarışta lider Demiryolgücünü 1-0 yenerek, ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Oynadığı 9 maçın 8'ini kazanma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, ilk yarıyı 24 puanla lider, hedef büyüttü Bölgesel Amatör Lig'e göz dikti.



'KURUMSAL BİR YAPIMIZ VAR'



Hedeflerinin önce Süper Amatör Lig, sonra Bölgesel Amatör Lig (BAL) olduğunu dile getiren kulübün tecrübeli başkanı Ahmet Soyel, "100'ü aşkın lisanslı futbolcumuz var. Altyapıda bütün branşlara katılıyoruz. Kulübü sağlam temeller üzerine inşa ederek, geleceği garanti altına almak istiyoruz. 12 kişilik yönetimle kurumsal bir yapı oluşturduk. Kulüp binamız ve kulübe ait aracımız var. Profesyonel anlayışla hareket ediyoruz. Vizyonumuz, sporu yaşam biçimi haline getirmiş bireylerin, sportif yaşam hedeflerine ulaşmasına öncülük etmek ve sporcularımıza uygun tesis, ekipman, teknik ekip sağlayıp Denizli'nin lider spor kulübü olmak. Misyonumuz ise bilimsel yöntemlerle eğitilmiş, çağdaş, üreten, sorgulayan ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler yetiştirmek" dedi.



'FAİR-PLAY ÖNCELİĞİMİZ'



Fair-Play çerçevesinde mücadeleye çok önem verdiklerini belirten Değirmenönüspor Başkanı Ahmet Soyel, "Tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı. Bundan böyle futbolcu, teknik heyet ve yönetim bazında herkes rakibe saygı duyacak ve öncelik Fair-Play olacak. Olaya karışan kişiler, kulüpte barınamaz. Kimseye taviz vermeyiz. Başarı kadar karakterli mücadele de önemli" dedi. Ara transferde Karakovaspor'dan forvet oyuncusu Hamza Gezgin'i transfer eden kırmızı-beyazlılar, 4-5 transferle takımı güçlendirmek istiyor.

SEBAHATTİN ALP