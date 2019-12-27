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Fener’de hedef Ghoulam

Fener’de hedef Ghoulam
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Sarı-lacivertliler, ’nin Cezayirli sol bekini etmek için harekete geçti

Fenerbahçe, transfer döneminde sol bek sıkıntısını çözmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin Napoli'nin Cezayirli futbolcusu Ghoulam'ı istediği iddia edildi. Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle asıl mevkisi sağ bek ve sağ kanat olan Dirar'ı sol bek olarak kullanan Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde ilk hedef bu mevki.

KİRALAMA FORMÜLÜ

İtalyan ekibi Napoli'nin Teknik Direktörü Gennaro Gattuso tarafından bu sezon kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki Ghoulam'ın devre arasında kiralık olarak başka bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve sezon sonunda daha hazır olup Napoli forması giymek istediği söylenenler arasında. Ghoulam bu sezon Napoli takımında 5 maçta forma giydi ve ligin son 8 haftasında sakatlığından dolayı sahalardan uzak kaldı.

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