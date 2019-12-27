Galatasaray’ın işi zor

Süper Ligi ve VAR’ı YENİ ASIR’a değerlendiren başarılı teknik direktör Samet Aybaba, 'Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi çok zor' ifadelerini kullandı.

SAMET AYBABA İLE SINIRSIZ FUTBOL- GÜRKAN ERTAÇ

Hocam; G.Saray lider Sivas'tan 10 puan geride. Geçtiğimiz sezon böyle bir süreç yaşamıştı. Bir şahlanışla zirveye dönebilir mi?

G.Saray'ın şampiyon olabilmesi çok zor. Geçen sezon F.Bahçe dökülüyordu, Beşiktaş tökezledi, tek rakibi Başakşehir'di. 8 puanı kapatıp hedefe ulaştı ama bu sezon durum değişik. Sivasspor zirvede, takipçisi Başakşehirspor'un çok iyi bir kadrosu var. Trabzon son yılların en iyi performansını gösteriyor. F.Bahçe ve Beşiktaş var yarışta. Yani sadece bir takımla değil, 5 takımla mücadele edip geçmek zorunda. Üstelik yaptığı transferlerden de randıman alamıyor. Tamam şimdi ara transfer var, revizyon yapılabilir ama kimleri transfer edersin de, hemen adapte olup seni hedefe götürebilir mi bilinmez. Sivasspor'un büyük başarısına gelecek olursak, sürpriz değil. Rıza hoca genç Türk yetenekleri vitrine çıkardı.





Fenerbahçe'ye gelirsek. Parçalı bulutlu bir seyir gösteriyor. Beşiktaş'ı 3-1 yendiği halde camiada huzur sağlanamadı. Başkan Ali Koç ile teknik direktör Ersun Yanal'ın ilişkisi de pamuk ipliğine bağlı gibi. Ne dersiniz?

Bir teknik adam olarak benim bu ilişkiye herhangi bir yorum getirmem doğru değil. Ama sezon başından beri F.Bahçe'de bir birlik, beraberlik havası yok gibi. Sonra bu ilişkiler profesyonelce yürütülmeli, medyaya malzeme olmamalı. Hoca memnun değilse istifa eder, yönetim memnun değilse yolları ayırma kararı alır. Örneğin Kayseri'ye Bülent Uygun kurtarıcı olarak geldi, baktı işler istediği gibi gitmeyecek ayrıldı.





Göztepe, Trabzon ve Alanya'yı deplasmanda yendi, içerde de Fener'i çelmeledi, G.Saray'ı yendi. Avrupa'dan söz ediliyor, sizce bu sezon hedefi ne olur?

Anımsarsınız belki, ligin 4. haftasında Göztepe düşmeye aday takımlar arasında sayılırken ben YENİ ASIR'a, sarı-kırmızılıların kesinlikle tehlike yaşamayacağını, iyi organize edilirse Avrupa Kupaları şansı yaratabileceğini söylemiştim. Zaman beni haklı çıkardı. Tüm oyuncular kaleci Beto'sundan Jerome'a kadar giydiği formanın hakkını veriyor. Başakşehir'den gelen Soner ile Napoleoni'den de büyük randıman aldılar. Alpaslan defans ve orta sahanın sigortası. Serdar ve Halil de büyük form yakaladılar. Yine söylüyorum Göztepe'nin yeni stadında bu müthiş taraftarıyla tarihi geriye çevirme, Avrupa şansı var.





Denizli son haftalarda başarılı sonuçlar alırken Alanya'dan 5 gol yedi. Ligde sorun yaşar mı?

Alanyaspor maçının sonucuna fazla takılmamak gerek. İkinci yarıda çok avantajlı fikstürü var. Antalyaspor, Göztepe, Kayserispor, Y.Malatya, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Gaziantep, Trabzonspor ve Ankaragücü ile maçları var. Alacağı sonuçlarla bu lige temel atabilir. Şifo Mehmet (Özdilek) kardeşim de bu ligi iyi tanıyan bir hoca, tehlike yaşayacaklarını sanmıyorum, yeter ki taraftar sahip çıksın, moral bozmasın.



FUTBOLA ADALET GETİREMEDİK



VAR'dan vazgeçmek sözkonusu değil. FIFA bu sistemi hakemlere yardımcı olunsun diye getirdi ve Avrupa'nın futbolda gelişmiş ülkelerinde artık 20-30 saniyede karar veriliyor. Yunanistan'da ve bizde bu sorun sürekli gündemde. Biz maalesef futbola bir adalet getiremedik. Yetenekli hakem sayımız arttıkça VAR'dan da doğru karar çıkma şansımız artacaktır. Dünya'daki gururumuz dediğimiz Cüneyt Çakır ve ümit saydığımız Mete Kalkavan'dan da bu kadar şikayet ediyorsak vay halimize. Onlara ceza vererek de bu işi çözemeyiz.