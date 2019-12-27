Kartal moral arıyor

Süper Lig'de son iki maçını puansız kapatarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, bugün sahasında ligin dişli ekiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Süper Lig'de son iki maçını puansız kapatarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, bugün sahasında ligin dişli ekiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı süren golcü Burak Yılmaz ve cezalı Lens ile yine sakatlıkları bulunan Douglas Santos ile Dorukhan bugünkü maçta forma giyemeyecek.



N'SAKALA GÜNDEMDE



Gençlerbirliği'nde ise cezalı Stancu, Berat ve Baiano ile sakatlıkları bulunan Giovanni Sio ve Halil İbrahim, Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Bu arada Beşiktaş yönetimi Alanyaspor'da forma giyen Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala için devreye girdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin oyuncu ve kulübü ile bir ön görüşme yaptığı ve transferin bitme aşamasına geldiği iddia edildi.