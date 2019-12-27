Manisa’ya bu saha hiç yakışmıyor!

Sancaklıbozköy Spor Kulübü’nün genç futbolcuları soyunma odası bakımsızlıktan harabe olan, zemini taş ve çakıl içindeki sahada antrenmanlarını yapıyor
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy'de bulunan ve 80'li yıllarda yapılan futbol sahası bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi.
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