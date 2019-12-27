Salihli’ye ağır ceza

9 kırmızı kartın çıktığı Salihli-Aliağa FK maçında, AFDK ev sahibi takımı 3-0 galip ilan etti. Salihli’ye 1 maç saha kapatma, oyunculara men cezası geldi

BAL 8. Grup'ta 9 kırmızı kartın çıktığı yarıda kalan Salihli Belediyespor-Aliağa FK maçıyla ilgili karar açıklandı. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Salihli Belediyespor'u 3-0 hükmen galip ilan etti, kulüplere para cezası, 9 futbolcuya ise men cezası verdi.



MUZAKLAR'A HAK MAHRUMİYETİ



AFDK, çıkan olaylar nedeniyle Salihli Belediyespor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası ve 5 bin 900 TL para cezası, Aliağa'ya ise bin 500 TL ceza kesti. Çıkan olaylar sebebiyle futbolculara da ceza yağdıran AFDK, Salihli Belediyesporlu Gökhan Konur, Mustafa Çay ve Arda Şahin'e 3'er maç ceza verirken, Aliağa Futbol AŞ'nin futbolcularından Aykut Geçmen'i 7, Emre Balak'ı 5, Enes Yıldırım'ı 4, Güray Kula ve Özkan Yılmaz'ı 3, Necati Önal'ı ise 2 maç ile cezalandırdı. Kurul ayrıca Salihli Belediyesi basın biriminde görevli Murat Muzaklar'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Öte yandan Salihli Belediyespor'un 3-0 galip ilan edilmesinin ardından, yeşil-beyazlı ekip BAL 8. Grup'ta puanını 15'e yükseltti.

EMRE SAÇLI