Trabzon’da Yusuf şoku

Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'un yüzü sakatlıklar sebebiyle hiç gülmüyor. Bordo-mavililerin Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Yusuf Sarı'da ikinci derece yırtık tespit edildi. 21 yaşındaki futbolcu, en az 4 hafta bordo-mavili takımla çalışamayacak. Dünkü antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve Salih Kavrazlı katılmadı. İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ise kondisyon salonunda çalıştı. Bir dönem Bursaspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth da antrenmanı izleyenler arasında yer aldı. Antrenmanın sonunda Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'ye doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi. 27 yaşına giren bordo- mavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildiği, ardından da Brezilya usulü bir kutlama yapıldığı belirtildi.