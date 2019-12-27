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Türk gecesinde Furkan sevindi

Türk gecesinde Furkan sevindi
Giriş Tarihi: 27.12.2019

’de ’ın forma giydiği Philadelphia 76ers ’nın takımı Milwaukee’yi 121-109 mağlup etti

NBA'de milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Philadelphia 76ers sahasında Milwaukee Bucks'ı 121-109 yendi. Philadelphia'da Furkan 25 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaund ve 1 blok, Joel Embiid 31 sayı, 11 ribaund ve Tobias Harris 22 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 5. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Ersan 15 dakika süre aldı ve 7 sayı, 2 blok, 1 ribaund ve 1 asistle oynayarak katkı verdi. Giannis Antetokounmpo da 18 sayı 14 ribaund ve 7 asist kaydetti. Los Angeles Clippers ise Staples Center'da karşılaştığı LA Lakers'ı 111-106 yenerek ligdeki 23. galibiyetini elde etti.

YEDİNCİ YENİLGİSİ

Kawhi Leonard 35 sayı, 12 ribaund Montrezl Harrell 18 sayı, 6 ribaund ve Paul George 17 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Lakers'ta ise Kyle Kuzma 25 sayı, 4 ribaund, Anthony Davis 24 sayı, 6 ribaund ve LeBron James 23 sayı, 10 asist, 9 ribaund ile bu maçı tamamladı.

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