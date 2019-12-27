Yeni aday Diouf

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, gol yollarındaki sorunu Senegalli ile çözecek. Gürsel Aksel Stadı ile birlikte ikinci yarıda şova hazırlanan İzmir ekibi, İngiliz ekibi M.United’ın eski yıldızı Mame Diouf’u gündemine aldı.

Süper Lig'de ilk yarıda aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye'nin gündemine oturan Göztepe, ikinci yarıda yıldız bir golcü transferi ile Avrupa hedefine emin adımlarla yürümek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için düğmeye basarken Başkan Mehmet Sepil hedefine İngiliz ekibi Stoke City forması giyen Diouf'u aldı.



SEPİL DEVREDE



İngiltere Championship'te top koşturan ve bir dönem forma giydiği Manchester United'taki performansıyla göz dolduran Senegalli 32 yaşındaki yıldız için Başkan Sepil resmen devreye girdi. Yeni stada yeni bir yıldız kazandırmak için uzun süredir arayışlarını sürdüren Mehmet Sepil, sözleşmesi sona erecek futbolcuya haber gönderdi.



YEŞİL IŞIK YAKTI



Bu sezon ilk yarıda Stoke City formasıyla ligde 5 maça çıkan ve sürekli forma giyeceği bir kulüpte forma giymek isteyen Diouf'un sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Göztepe'nin yeni stadı, taraftar profili ve İzmir'in konumu nedeniyle transfere yeşil ışık yakan Diouf için Sepil, Stoke City ekibiyle bonservis bedeli için masaya oturacak.



EKSİK ÇOK



Galatasaray galibiyetini Sivasspor zaferiyle perçinlemek isteyen Göztepe'de Sivasspor maçında önemli eksikler var. Sarı-kırmızılı ekipte, cezalı Jerome, Gassama ve Titi'nin yanı sıra sakatlıkları süren Atınç, Alpaslan, Poko ve Hakan forma giyemeyecek. Teknik direktör İlhan Palut, Gassama'nın yerine Murat, Titi'nin yerine Leo'ya şans verecek. Cezası sona eren Berkan ise sol bekteki görev yerine dönecek.



SİVAS'TA KOZU DENİZ OLACAK



Süper Lig'de ilk yarının son maçında lider Sivasspor'a konuk olacak olan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Jerome'un alternatifini belirledi. Sivas'a önemli eksiklerle gidecek olan teknik direktör İlhan Palut, cezalı olan Cameron Jerome'un yerine ileri uçta Deniz Kadah'a şans verecek. Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Eren Derdiyok'u silen Palut, son haftalarda gol ümidi olarak sahaya sürdüğü Deniz'i bu kez ilk onbirde değerlendirecek.

kez ilk onbirde yer alan ancak henüz fileleri havalandıramayan Deniz, Göztepe'nin kozu olarak sahada yer alacak. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 22 maçta forma giymiş rakip ağları 7 kez havalandırmıştı.



İLHAN PALUT'TAN DEĞİŞİM SİNYALİ



Teknik direktör İlhan Palut, Sivas maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Palut, Göztepe kadrosunun kalabalık olduğunu belirterek Ocak ayında operasyon sinyali verdi. İlhan Palut, "34 kişiden oluşan çok kalabalık bir kadromuz var. Bu konuda mutlaka eksiltmeler olacaktır" dedi. Sivas'a 7 eksikle gideceklerini de hatırlatan Palut, "Aslında bizim için değişen çok bir şey yok, çıkacağız ve yine maçımızı oynayacağız. Güzel bir maç kazandıktan sonra bunun rahatlığını yaşamamalıyız. Bu anlayış içinde gevşemeden hareket ederek Sivas'ta güzel bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum" dedi.

BURAK HAKERLER