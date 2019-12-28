1 numara hamlesi

Ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen siyah-beyazlılar, kaleyi sağlama almak için Süper Lig temsilcisinden 33 yaşındaki kalesini istiyor. Yönetim görüşmelere hız verdi

TFF 1. Lig'de ilk yarı hedefinin uzağında kalan Altay'da yönetim, devre arasında yapacağı takviyeler için kolları sıvadı. Gazişehir'den Kenan Özer ve Kerim Avcı, Ankaragücü'nden Alihan Kubalas ile Denizlispor'dan Burak Çalık'ı isteyen siyah-beyazlılar, yine Denizlispor'dan kaleci Tolgahan Acar'ı da transfer listesine dahil etti. Bu sezon kaleci hatalarından çok canı yanan Altay'ın, 33 yaşındaki tecrübeli eldiveni bünyesine dahil ederek rahat bir nefes almak istediği öğrenildi. Bu sezon Ege temsilcisinde sadece 4 kupa maçında görev alan Tolgahan Acar, daha önce İzmir'de Altınordu ve Göztepe'de forma giydi. Adanaspor'da futbola başlayan Tolgahan Acar, kariyerinde Gaziantepspor, Göztepe, Altınordu, Sivasspor ve Denizlispor kulüplerinde forma giydi.



ŞAMPİYON KALECİ



Tolgahan Acar, Süper Lig temsilcisi Denizlispor'la anlaşmadan önce son 3 sezon da Demir Grup Sivasspor'un kalesini korudu. Tolgahan Acar, Sivasspor'da Süper Lig'e çıkma mutluluğunu, uzun yıllar görev yaptığı Adanaspor'la da 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı.



304 MAÇTA GÖREV YAPTI



Tecrübeli kaleci Tolgahan Acar, kariyerinde 304 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda 28 sarı kart ve 5 kırmızı kart gördü.