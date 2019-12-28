Aslan gülmek istiyor

Süper Lig’de iki haftadır 3 puan sevinci yaşayamayan G.Saray, saat 20.00’de Antalya’yı yenmeyi hedefliyor

Süper Lig'de son iki haftada galibiyet yüzü göremeyen G.Saray, ilk yarının son haftasında bugün Antalyaspor'u yenip, devreyi mutlu kapatmak istiyor. Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 24 puanla haftaya lider D.G.Sivas'ın 10 puan gerisinde 7. sırada girdi. İki takım bugün 47. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.



FALCAO İÇİN R.PLATE İDDİASI



Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi. Arjantin'den Don Balon'da yer alan habere göre Radamel Falcao, River Plate'e dönebilir. Gazetenin haberinde, "Bomba! River, Falcao'yu hep istedi ve Falcao Ocak ayında eve dönebilir" ifadelerine yer verildi. Falcao'nun şu ana kadar sergilediği performansın kabul edilemez olduğu belirtilirken, "Falcao'nun İstanbul macerası kabusa dönüşmek üzere. Bu yüzden hem Galatasaray hem de Falcao ayrılığa sıcak bakıyor" denildi.



SANGARE İÇİN BİR GÖRÜŞME OLABİLİR



Galatasaray'ın devre arasında sağ bek için düşündüğü Nazım Sangare ile ilgili bugün Antalyasporlu yöneticilerle bir görüşmenin olabileceği öne sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu için bir nabız yoklaması beklenen sarı-kırmızılı idarecilerin oyuncuyla ilgili söz kesip Ocak ayında başlayacak transfer döneminde ise resmi imzayı attıracağı konuşuluyor.