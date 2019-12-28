Coentrao Fenerbahçe’ye geliyor

Son olarak Rio Ave'de görev alan eski Real Madrid'li oyuncunun bonservis sorunu bulunmazken 31 yaşındaki oyuncu Ocak ayında sarı-lacivertli ekibe imza atabilir

Sol bek arayışlarında gaza basan F.Bahçe, devre arasında müthiş bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Birkaç gündür Napoli'nin 28 yaşındaki Cezayirli oyuncusu Faouzi Ghoulam ile anılan sarı-lacivertlilerin asıl hedefinin bir dönem Real Madrid forması giyen 31 yaşındaki yıldız Fabio Coentrao'nun transferini bitirmek olduğu ortaya çıktı. Son olarak Rio Ave'de forma giyen tecrübeli ismin boşta olması sebebiyle bonservis sorunu da bulunmuyor.



REAL'DE OYNAMIŞTI



Sol bek ve sol açıkta forma giyebilen tecrübeli futbolcu 4 sezonluk Real Madrid serüveni sonrasında Fransa'dan Monaco ve Portekiz'den Sporting Lizbon'da forma giymiş geçtiğimiz sezon da ülkesinin ekiplerinden Rio Ave'de görev almıştı. Yaz transfer döneminde İzmir ekibi Göztepe ile de anılan başarılı yıldız oyuncu ile gelecek hafta içerisinde bir görüşme yapılacağı ve pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı gelen haberler arasında.



FENER'DE OZAN TAMAM



Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren başlayacağının kaydedildiği açıklamada, "2023-2024 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.



EMRE SIKINTISI



Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile zorlu maça çıkacak olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun büyük bir sürpriz olmazsa sakatlığı sebebiyle bu maçta da forma giyemeyeceği öğrenildi. Oyuncunun maç kafilesinde yer alacağı ancak teknik direktör Ersun Yanal tarafından riske edilmeyeceği kaydedildi.