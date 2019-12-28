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’de 6 eksik

Göztepe’de 6 eksik

28.12.2019, 12:06

'in 17.haftasında deplasmanda lider ile karşılaşacak. Devre arası tatiline üç puanla girme hedefi bulunan İzmir ekibinde bu maç öncesi altı önemli eksik bulunuyor.

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasına 23 puan ve averajla 9. sırada giren Göztepe, yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Demir Grup Sivasspor, geçen hafta ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilemişti.

GÖZTEPE'DE 6 EKSİK

Müsabaka için dün Sivas'a giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemeyecek. Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.

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