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çok mutlu

Karşıyaka çok mutlu
Giriş Tarihi: 28.12.2019

2. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan , Antalya kampında ikinci yarıya yüksek tempoyla hazırlanıyor. Transfer yasağı bulunan yeşil-kırmızılılar, devre arasında takviye yaparak güçlenecek rakiplerini fiziksel gücünü artırarak dize getirmeyi hedefliyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka, Antalya kampında ikinci yarıya yüksek tempoyla hazırlanıyor. Transfer yasağı bulunan yeşil-kırmızılılar, devre arasında takviye yaparak güçlenecek rakiplerini fiziksel gücünü artırarak dize getirmeyi hedefliyor. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Göreve geldiğimiz 5. haftada oyuncuların fiziksel anlamda yeteri kadar mesafe kat etmediğini görmüştük. Sakatlıklar ve hastalıklar üst üste gelince zorlandık. Kampta fiziksel çalışmalara çok önem veriyoruz. İkinci yarıda lig sert geçecek. Mevcut kadromuzu fire vermeden korumak ve sakatlık yaşamamak bizim için önemli. Altyapıdan kampa dahil ettiğimiz genç oyuncularımıza tecrübe kazanmaları için hazırlık maçlarında görev vereceğiz. Hazırlık maçlarının sonuçlarını önemsemiyoruz. Önemli olan takım disiplini içerisinde oyuncunun vermiş olduğumuz görevleri doğru şekilde yerine getirmesi" dedi. Öte yandan KSK kamptaki ilk hazırlık maçını bugün 15.30'da Niğde FK ile yapacak. 2. maçını ise 30 Aralık Pazartesi günü Nevşehir ile oynayacak.

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