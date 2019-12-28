Trabzon evinde

Son haftalarda deplasmanda coşan ancak sahasında puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer bugün Kayseri önünde zinciri kırmak istiyor

Geçen hafta deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, son haftalarda iç sahada sergilediği kötü grafiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerek zinciri kırmak istiyor. Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Son 5 haftada oynadığı iki iç saha maçında önce G.Saray ile berabere kalan ardından da Denizlispor'a mağlup olan Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı sınavlarda ise A.Gücü, Antalya ve Konya engellerini geçmeyi başarmıştı.



45. RANDEVU



Trabzonspor ile Kayserispor, ligde 45'nci kez karşılaşacaklar. Bugüne kadar oynanan 44 lig maçında bordo-mavililerin 27, Kayserispor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. 10 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.