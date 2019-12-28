Yok böyle sevgi

ING Basketbol Süper Ligi’nde zirveye oynayan ve FIBA Europecup’ta lider olan KSK’li basketbolcular Alp Karahan, D.J. Kennedy, Görkem, Morgan ve Metecan Bircan okulu ziyaret etti. Öğrenciler sporculara büyük ilgi

Sporu, öğrenciler için akademik başarıyla birleştirerek bir yaşam biçimi haline getiren Karşıyaka Koleji'nde önceki gün büyük bir coşku yaşandı. ING Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Europecup'ta lider olan Pınar Karşıyakalı basketbolcular, Karşıyaka Koleji'ne konuk olarak öğrencilerle bir araya geldi. Yeşil-kırmızılı oyunculardan Alp Karahan, D.J. Kennedy, Görkem Doğan, Jordan Morgan ve Metecan Birsen, başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştı.



BİRSEN: ÇOK ÇALIŞIN



Pınar KSK'nin 5 yıldız oyuncusu düzenlenen panelde öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Milli basketbolcu Metecan Birsen, çok çalışmanın ve özverinin önemli olduğunu belirterek, "İleride ne yaparsanız yapın ne olursanız olun ama topluma yararı dokunacak iyi insanlar olmak için çok çalışın" dedi. KSK'li sporcular, okulun öğrencileri ile basketbol oynadı.



POTADA KAF-KAF ZİRVEYE GÖZ DİKTİ



ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 2 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın Ankara'da karşılaşacağı OGM Ormanspor'u da gözüne kestirdi. Lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada bulunan İzmir ekibinde başantrenör Ufuk Sarıca, "Yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. İyi bir hava yakaladık, bunu da sürdüreceğiz. Pınar Karşıyaka'nın hedefi bellidir" diye konuştu.