Kartal geri döndü

Malatya ve Fenerbahçe’ye yenilerek yarışta yara alan siyah beyazlılar, 9 kişi kalan G.Birliği’ni mağlup ederek nefes aldı

Süper Lig'de iki maçtır kazanamayan Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni geriden gelerek mağlup etti: 4-1. 8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nadir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 16'da Caner'in sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 23'te sağ kanatta topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi. Dönen topta Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.



ATIBA YILDIZLAŞTI



49'da kornerde Caner Erkin ortaladı. Ön direkte Atiba'nın aşırttığı topta altıpas içinde kafayı vuran Vida, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 60'da Beşiktaş öne geçti. Atiba'nın şık pasıyla savunma arkasına sarkan N'Koudou, kaleci Ertaç'ın kalesini terk etmesinin ardından aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 74'te Atiba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Oğuzhan ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. 90+1'de Atiba maçın skorunu belirledi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını yaptı. Ön direkte Atiba skoru ilan etti: 4-1.



YİNE BOŞ GEÇMEDİ



Gençlerbirliği 12. dakikasında 10 kişi kaldığı mücadelenin 23. dakikasında güçlü rakibi karşısında Ayite'nin golüyle 1-0 öne geçerken, bu sezon bütün deplasman maçlarında gol atmayı başardı. Beşiktaş maçı öncesinde 7 deplasman karşılaşmasına çıkan ve bu mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Başkent ekibi, her maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı. Beşiktaş karşısında da 23. dakikada golü bulan Kırmızı-siyahlılar, 8. deplasman maçını da boş geçmedi.



RUIZ 8 MAÇ SONRA FORMA GİYDIİ



Beşiktaş'ın savunmasında görev alan Victor Ruiz, 8 maç sonra oynama şansı buldu. Son olarak İttifak Holding Konyaspor maçında süre alan Ruiz, sakatlığı nedeniyle 4 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kaçırmıştı. Ruiz, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yedekler arasında yer almış ama forma giyememişti. Sezon başından beri Ruiz gibi sakatlık nedeniyle zaman zaman takımını yalnız bırakan N'Koudou ise ligde 3 maç sonra ilk 11'de şans buldu



ABDULLAH AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre bu karşılaşmaya 4 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun yanı sıra, cezalı olan Jeremain Lens Gençlerbirliği karşısında kadroda yer almadı. Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayan Pedro Rebocho ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedeğe çekildi. Avcı, bu oyuncuların yerine Umut Nayir, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Georges- Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de sahaya sürdü.



TARAFTARDAN VAR TEPKİSİ



Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi siyah-beyazlı yönetimin de talepte bulunduğu Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde tezahürat yaptı. Taraftarlar, "VAR'ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı" ve "VAR'ı açıkla, sabrımızı taşırma" tezahüratlarında bulundu. Siyah-beyazlılar ayrıca "Kadına şiddete dur de" pankartı açtı. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile yaptığı maçta tribünlerde büyük boşluklar görüldü