Altay’ın konuğu Giresun

TFF 1. Lig'de son 2 maçında evinde Adana Demirspor'u deplasmanda ise Erzurumspor'u yenerek yeniden çıkışa geçen Altay, bugün ilk yarının son sınavında Giresunspor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'de son 2 maçında evinde Adana Demirspor'u deplasmanda ise Erzurumspor'u yenerek yeniden çıkışa geçen Altay, bugün ilk yarının son sınavında Giresunspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabayakı Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100, batı tribünü 20, maraton ve misafir seyirci 10 TL'den satışa çıktı. Ev sahibi ekip 7. haftadan bu yana 5 kez kullandığı Menemen İlçe Stadı'ndaki son maçına çıkacak. Altay, Göztepe'nin yeni stadına taşınmasıyla birlikte ikinci yarıda rakiplerini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayacak.



KAZANMAK İSTİYORUZ



Altay'ın başında çıktığı 2 maçtan da zaferle ayrılan teknik direktör Ali Tandoğan, "Şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir rakiple oynayacağız. Bizde de kaliteli ayaklar var. Biz geldikten sonra takımın motivasyonu arttı. Tek düşencemiz kazanmak" dedi.