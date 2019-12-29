Aslan evinde kükredi

G.Saray, 10. dakikada Falcao (P) ile öne geçti. 28’de yine Falcao sahne aldı. 37’de Celutska kendi ağlarını gördü. 82’de Babel ve 89’da Taylan 3 puanı getirdi

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, evinde Antalyaspor'a gol yağdırdı: 5-0. 8. dakikada kullanılan korner atışında Ömer'in ceza sahasına gönderdiği topa Marcao kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Topu tekrar kapan Marcao'nun ortasında arka direkteki Taylan'ın şutunda savunmanın elle oynadığına hükmeden Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. 10'da Falcao atışı gole çevirdi: 1-0. 19'da Taylan'ın ara pasında topla buluşan Feghouli kaleci Boffin'i geçip şutunu atmak istedi ancak tecrübeli file bekçisi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı. 28'de Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mariano ceza sahası içine girip kale önüne kesti. Bu noktada müsait durumdaki Falcao, topu ağlara gönderdi: 2-0.



GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

37'de orta sahadan atılan uzun topa hareketlenen Ömer Bayram ceza sahasına girer girmez kale sahası önüne kesti. Bu noktada Taylan'ın sektirdiği top Celustka'ya çarparak ağlara gitti: 3-0. 82'de Ömer Bayram'ın kendi yarı sahasından uzun pasında topu kontrol eden Babel, ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0. 89'da ev sahibi ekip beşinci golü buldu. Sol çaprazdan aldığı topla ceza sahasına giren Taylan, skoru belirledi: 5-0.



TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 16. haftada oynanan Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Fatih Terim, Göztepe maçında ilk 11'de görevlendirdiği Selçuk, Belhanda ve Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de görev verdi.



FALCAO COŞTU

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği yıldız golcü Radamel Falcao, Antalya karşısında şov yaptı. Kolombiyalı oyuncu 4. haftada oynanan Kasımpaşa maçında gol attıktan sonra uzun bir sakatlık dönemi geçirmişti. Falcao, Antalya karşısında 10. dakikada penaltıdan ve 28'de attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı. Tecrübeli yıldız, ligdeki gol sayısını da 3'e yükseltti.



TARIK RAKİP OLDU

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi. Sarıkırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı. 28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı'na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.



ANTALYA'DA REVİZYON

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11'e giremedi. Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.