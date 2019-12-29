Balotelli bombası

Siyah-beyazlıların taraftarlarını heyecanlandıracak bir golcü transferi yapmayı hedeflediği bilinirken Brescia'nın İtalyan yıldızı Mario Balotelli listenin ilk sırasına çekildi.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında G.Birliği'ni 4-1 mağlup ederek devre arasına mutlu giren Beşiktaş, vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başlarken yönetim öncelikli olarak forvet transferini gündemine aldı. Siyah-beyazlıların taraftarlarını heyecanlandıracak bir golcü transferi yapmayı hedeflediği bilinirken Brescia'nın İtalyan yıldızı Mario Balotelli listenin ilk sırasına çekildi. Geçtiğimiz aylarda oyuncunun temsilcileriyle bir araya gelen yönetici Erdal Torunoğulları'nın, görüşmelerine hız verdiği öğrenildi.



GELMEYE SICAK BAKIYOR

İtalya'da yaşadığı ırkçılık nedeniyle takımından ayrılmayı planlayan golcü futbolcunun sözleşmesi gereği istediği zaman bonservisini alabileceği konuşuluyor. Kara Kartal'ın ligin ikinci yarısı için bu oyuncuya 1.2 milyon Euro ücret teklif ettiği 29 yaşındaki oyuncunun bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi süren futbolcunun ikinci yarı siyah-beyazlı formayı giymesi sürpriz sayılmayacak. Balotelli, kariyerinde toplam 361 maçta 144 kez ağları sarsmayı başardı.



HIRÇIN GOLCÜ

Kariyerinde 11 kırmızı kart gören Balotelli, hırçın karakteri ile tanınıyor. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da görev yapan futbolcu burada 25 maçta 8 gol atmış ve bir de asist yapmıştı.



ORTA SAHA İÇİN GÖZLER ELNENY'DE

Beşiktaş orta sahaya takviye konusunda ise gözünü Elneny'e çevirdi. Milan'ın transfer listesine giren oyuncunun İtalya'ya gitmesi durumunda bu pozisyon için arayış başlatacak olan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın da görüşü alınacak. Siyah-beyazlılarda bir diğer konu da Ajdin Hasic. 7 Ekim tarihinde 18 yaşını dolduran ve Beşiktaş'a imza atacak olan genç oyuncunun sözleşmesinde 2 milyon Euro imza parası maddesi bulunuyor. Yönetimin fiyatı aşağıya çekmek istediği biliniyor.



ATİBA FARK YARATIYOR

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 4-1 yendiği maçta fileleri bir kez havalandıran ve diğer 3 golün hazırlayıcısı olan Atiba Hutchinson, bu sezon takımına hücumda daha fazla katkı veriyor. Siyah-beyazlı ekipte 7. yılını geçiren 36 yaşındaki Hutchinson, savunmaya dönük orta sahada oynamasına rağmen bu sezon hücumda da takımına önemli katkıda bulundu. Süper Lig'de 14 maçta forma giyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol attı. Avrupa Ligi maçında gol sevinci yaşayamayan Kanadalı oyuncu, Süper Lig'de fileleri 4 kez havalandırdı. Atiba Hutchinson, sezonun ilk yarısı itibarıyla resmi maçlarda takımının en golcü üçüncü oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı ekibin santrforlarından Umut Nayir 6, Burak Yılmaz 5 gol atarken, Hutchinson 4 defa fileleri havalandırmayı başardı.