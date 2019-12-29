Berk’e son görev

İzmirspor, Altay, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Gürcan Berk dün son yolculuğuna uğurlandı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Gürcan Berk (83) bir süredir alzheimer tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayata gözlerini yummuştu. Kariyerinde İzmirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Altay'da futbol oynayan ve G.Antep ve Eskişehir'de teknik adamlık yapan futbol adamı Berk, dün Alsancak Hocazade Camii'nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Berk için İzmir sanayi ve spor camiası Alsancak'a akın etti. Gürcan Berk'in eşi Beyhan Berk, oğulları Cenk ve Cem taziyeleri kabul ederken, merhumun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'na defnedildi. 1956 yılında Altay'da Bayram Dinsel, Kaya Köstepen gibi oyuncularla forma giyen Berk, Beşiktaş'ta oynadıktan sonra 1959'da transfer olduğu F.Bahçe'de Lefter ve Can Bartu gibi yıldız isimlerle görev yaptı.