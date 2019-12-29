Göz-Göz zoru sever

G.Saray'ı yenerek çıkışa geçen Göztepe, ilk yarının son maçında bugün Sivas'a konuk oluyor. İzmir ekibi Sivas’ta 14.00’teki maçı da kazanıp 2019’u üç puanla noktalamak istiyor

G.Saray'ı yenerek çıkışa geçen Göztepe, ilk yarının son maçında bugün Sivas'a konuk oluyor. Sarıkırmızılılar ligde 34 puanla liderliğini sürdüren kırmızı-beyazlı ekibi yenerek zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde bu sezon puan cetvelinde kendinden üst sıralarda yer alan ekiplere karşı birçok zafer elde eden Göztepe Sivas'ı yenip 2019'a galibiyetle veda etmek istiyor.



ZİRVEYE DAMGA VURDU

Deplasmanda Trabzonspor ve Alanya, evinde de F.Bahçe ve Alanya'yı elinden kaçırdıktan sonra geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden, Göztepe bu sezon evinde hiç mağlup olmayan lider Sivasspor'a sürpriz yapmak istiyor.



GÖZTEPE'DE YEDİ EKSİK VAR

Sivasspor deplasmanına 3 puan için giden Göztepe'de kritik maç öncesi önemli eksikler var. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Gassama, Titi ve Jerome'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Alpaslan, Poko, Atınç ve Hakan bugünkü maçta kadroda yer alamayacak. Teknik direktör İlhan Palut, Gassama'nın yerine sağ bekte Murat Paluli'ye, Titi'nin yerine geçen hafta sol bek oynayan Leo'ya stoperde ve Jerome'nin yerine ise Deniz Kadah'a görev verecek. Cezası sona eren Berkan Emir ise sol bekteki görev yerine dönecek. Sivasspor'da ise tek eksik sakat olan Rybalka.



DEPLASMAN KARDEŞI

Göztepe bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda Beşiktaş, Başakşehir ve G.Birliği'ne yenilirken, Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenip Rizespor ve Gaziantep ile de berabere kaldı. Zorlu derecesi yüksek olan maçlarda iyi bir performans sergileyen Göz-Göz 8 deplasman maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkartıp 11 puan toplarken attığı 8 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.



GÖZTEPE NEREDE TARAFTARI ORADA

Taraftarlar takımlarını her zaman olduğu gibi Sivas deplasmanında da yalnız bırakmayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar 1238 kilometre uzaklıktaki Sivas'a kara ve hava yoluyla çıkarma yapacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda Göztepeli taraftar için bin 400 kişilik yer ayrılırken sarı-kırmızılıların, kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurması bekleniyor. Tribünde maç boyunca takıma destek verecek olan taraftarlar, Göztepe'yi zafere ulaştırmak için itici güç olacak. Ligin ikinci yarısına Antalya ile hem lig, hem de kupada üç maçla başlayacak olan sarı-kırmızılılarda futbolcular Antalya kampına kadar izin yapacak.