Gülen Altınordu oldu

TFF 1. Lig'de ilk yarını son maçında dün İzmir derbisinde Bornova Stadı'nda alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu ile zirve yarışı içinde olan Ekol Göz Menemenspor karşı karşıya geldi. Derbiyi 1-0'lık sonuçla Altınordu kazandı.

TFF 1. Lig'de ilk yarını son maçında dün İzmir derbisinde Bornova Stadı'nda alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu ile zirve yarışı içinde olan Ekol Göz Menemenspor karşı karşıya geldi. Derbiyi 1-0'lık sonuçla Altınordu kazandı. Ekol Göz Menemenspor'un da 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 20'de Ercan'ın darbesiyle ceza alanı içinde Kerim yerde kalınca hakem penaltı verdi. 21'de Okan atışı gole çevirdi: 1-0. 26'da Taşkın'ın sol çaprazdan kullandığı frikik atışında top direkten döndü. Boşta kalan topu Ali Özgün dışarı yolladı. 40'da Okan'ın pasıyla ceza alanına giren Ufuk'un şutunda top az farkla auta çıktı.



MAÇTA BAŞKA GOL OLMADI



77'de Mehmet Çeçenoğlu'nun uzaktan şutunda top farklı şekilde auta gitti. 78'de Alberk'in soldan ortasında Hüseyin Çolak'ın kafasında top direk dibinden çıktı. 86'da Burak İnce sağ çaprazdan şutunda Selmani gole izin vermedi. 87'de Sikuru'nun şutunu Erhan kornere çeldi. 90-3'te topa elle dokunan Ercan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçı 1-0 sona erdi



SERİ SONU



TFF 1. Lig'de son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrılan Ekol Göz Menemenspor dün Altınordu'ya yenilerek seriyi bozdu. Kırmızı- lacivertliler ise en son galibiyetini üç hafta önce Adanaspor'u yenerek elde etmişti. Altınordu üç puan hasretine sarı-lacivertlileri 1-0 yenerek son verdi.



KADROLAR DEĞİŞMEDİ



İzmir derbisinde iki teknik adam, geçen hafta sahaya sürdükleri aynı kadroları sürdü. Kırmızılacivertli ekipte sakatlığı süren Kemal Rüzgar kadroya alınmazken, iyileşen genç forvet Fatih Aktay yedek soyundu. Ekol Göz Menemenspor'da geçen hafta sarı kart cezalı olduğu için Bursaspor'a karşı görev alamayan Hüseyin Çolak ta dün kadroya alındı. Geçtiğimiz gün 69. Kuruluş yıl dönümüne kutlayan Altınordu sahaya, 'Asalet ve Onurla 96 yıl' yazılı pankartla çıktı.



TARİHİ KARŞILAŞMA



İzmir derbisinde karşı karşıya gelen Altınordu- Ekol Göz Menemenspor dün 7. kez resmi maçta karşı karşıya geldi. Taraftarlar en son 10 sene önce 3. Lig'deyken kozlarını paylaşmıştı. Geride kalan 6 maçta Ekol Göz Menemen 2, Altınordu 1 kez kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İlk yarının son maçını taraftarlar soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Bornova Stadı'na gelen futbolseverler 90 dakika boyunca takımlarını coşkuyla destekledi. İzmir'de yılın son derbi maçını Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İZVAK Başkanı Ali Erten, Ekol Göz Menemen Onursal Başkanı Tahir Şahin, Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge birlikte takip etti