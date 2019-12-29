Karşıyaka’da durmak yok

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı kulübün futbol şube başkanı İbrahim Palaoğlu ve futbol şube yöneticileri Ali Yüceışık ile Özer Uğur kampı ziyaret etti. Teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen kurmaylar iki gün takımla birlikte kaldı. İkinci yarıya takımın çok iyi hazırlandığını belirten Karşıyaka Futbol Şube Başkanı İbrahim Palaoğlu, "Yaptıkları yorucu idmanlara rağmen ekibimizin moral ve motivasyonu üst seviyede. Yapılan kondisyon idmanlarının ikinci yarı bize artı olarak dönüş yapacağından eminiz. Teknik heyetimiz futbolcuların çalışmasından çok memnun. İkinci yarı öncesi takım içinde forma rekabeti de en üst seviyede olacak. İlk yarı fazla süre alamayan ve altyapıdan gelen oyuncularımızın form grafiğinin yükselmesi bizi memnun etti" diye konuştu.



YÖNETIMDEN DESTEK ÇAĞRISI



Karşıyaka'da yönetimin, 'Bir Bayrak da Sen As' kampanyasına, Antalya'da kamp yapan futbolculardan destek çağrısı geldi. Özel kampanya bayraklarını otel odalarına asan ve idman öncesi hatıra fotoğrafı çektiren oyuncular, taraftarların da kampanyaya ilgi göstermelerini istedi. Bayrak satışları Bostanlı Pazar yerinde kurulan İzmir Hediye Fest 2019'da kurulan stand yerinde satışları devam ediyor. Bu arada Karşıyaka, Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi. KSK'nin tek golünü genç oyuncusu Mustafa Durgun attı.