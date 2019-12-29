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1-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

29.12.2019, 19:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019,21:04

fikstürün son hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Deniz Türüç ve Jailson'dan geldi.

Fenerbahçe deplasman galibiyeti hasretine Rize'de son verdi. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Deniz Türüç ve Jailson atarken, Çaykur Rizespor'un tek golü Abarhoun'dan geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarının son maçında hata yapmayarak puanını 31'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında Gazientep FK. deplasmanına çıkıcak. Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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