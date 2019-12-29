Çaykur Rizespor fikstürün son hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Deniz Türüç ve Jailson'dan geldi.
Fenerbahçe deplasman galibiyeti hasretine Rize'de son verdi. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Deniz Türüç ve Jailson atarken, Çaykur Rizespor'un tek golü Abarhoun'dan geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarının son maçında hata yapmayarak puanını 31'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.
Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında Gazientep FK. deplasmanına çıkıcak. Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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