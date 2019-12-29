Göztepe lider Sivasspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 17. haftasında evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk eden Sivasspor tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Yiğidolar bu sonuçla ligin ilk devresini lider bitirmeyi garantiledi. Sivasspor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.