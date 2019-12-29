Süper Lig'in 17. haftasında evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk eden Sivasspor tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Yiğidolar bu sonuçla ligin ilk devresini lider bitirmeyi garantiledi. Sivasspor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, lider DG Sivasspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ikinci yarıda bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı ve ligin ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi.
Yiğidolar ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş deplasmanına gidecek.MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
Göztepe lider Sivasspor'a mağlup oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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