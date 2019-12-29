Ümit, şampiyon olup veda edecek

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazanan Ümit Şamiloğlu, geleceği ile ilgili önemli kararlar aldığını sporu Avrupa şampiyonluğu elde edip bırakmak istediğini söyledi. Milli Takım'dan 3 sporcunun olimpiyatlara gideceğini, büyük sakatlık geçirdiği için takımla çalışamadığını belirten Şamiloğlu, sporculuk hayatını madalya ile tamamlamak istediğini vurgulayarak, "Kariyerimi Avrupa Şampiyonasında güzel bir madalya ile sonlandırmak istiyorum. Güzel başarılar elde ettik, bu başarılar Türk cimnastiğine uluslararası arenada yollar açtı. Niyetimiz güzel bir madalya ile bırakmak" dedi.