Akhisar boyun eğdi

Keçiörengücü önünde iyi oynayan Ege ekibini 47’de Dialiba Diabang’ın golü yıktı. Son 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Akigo, Ankara deplasmanında rakibine yenildi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Akhisarspor, deplasmanda rakibi Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Son 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Ege ekibi, ligin ilk yarısını yenilgiyle kapatarak taraftarını üzdü. Başkent ekibi karşısında zaman zaman iyi futbol oynayan Akigo, aradığı golü bir türlü bulamadı. 6'da Vrsajevic'in sağdan ortasında Cikalleshi'nin kafa şutunda top yandan az farkla auta gitti. 13'te İshak'ın volesinde meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla dışarıya çıktı. 45'te Dialiba'nın şutu yan ağlarda kaldı.

CİKALLESHİ KAHROLDU

47'de Kone'nin sağdan pasında topla buluşan Dialiba, kaleci Gökhan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 55'te Onur'un ara pasında Cikalleshi'nin şutunu kaleci Metin Uçar son anda kornere çeldi. 59'da Vrsajevic'in sağdan ortasında Cikalleshi gelişine vurdu, kaleci direk dibinde topa sahip oldu. Akhisarspor karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

AKİGO'DA DÖRT DEĞİŞİKLİK VARDI

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Keçiörengücü maçında 4 değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte sarı kart cezalıları Aykut Çeviker ile Rotman yoktu. Bu futbolcuların yerlerinde Çekdar Orhan ile Musa Nizam oynadı. Ergin'i yedek kulübesine çeken Altıparmak yerinde Cikalleshi'ye görev verdi. Uğur Arslan Kuru kadroya dahil edilmezken dünkü maçta Ali Kaan ilk 11'de sahaya çıktı. Onur, Tolga, Hadzic ve Kadir de yedekler arasındaydı.