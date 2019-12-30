Bal-Kes evde kayıp

İç sahada oynadığı ilk 5 maçı kazanarak rakiplerine gözdağı veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sonraki 4 maçta ise galibiyet yüzü göremedi.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattının dışında tamamlayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, iç saha başarısını son maçlara taşıyamadı. Evinde oynadığı ligin ilk 5 maçını kazanarak taraftarına güven veren Bal-Kes, sahasında oynadığı son 4 maçta ise galibiyet yüzü göremedi. Ege temsilcisi ilk 5 maçta zirve hesapları yapan Erzurumspor'u 2-1, Ümraniyespor'u 2-0, Giresunspor'u yine aynı skorla 2-0, Boluspor'u 3-2 ve Adanaspor'u da 3-0 yendi. İç sahada aslan kesilen Balıkesirspor, daha sonra rakiplerine puan vermeye başladı. Kırmızı-beyazlılar, kazanma serisine Altınordu ile evinde oynadığı maçla son verdi. Bal-Kes İzmir temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı. Lider Hatayspor'a 1-0 yenildi.

PUAN KAYBI DEVAM ETTİ

Balıkesirspor, Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybetti. İlk yarının son maçında ise evinde ağırladığı Osmanlıspor ile de karşılaşmayı 1-1'lik skorla tamamladı