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Buca'da Tayfur Emre gitti

Buca'da Tayfur Emre gitti

30.12.2019, 11:56

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group Buca'da ilk yarı bitmeden kadro dışı bırakılarak gözden çıkarılan forvet Tayfur Emre, sözleşmesini feshederek Belediye Derincespor'la anlaştı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group Buca'da ilk yarı bitmeden kadro dışı bırakılarak gözden çıkarılan forvet Tayfur Emre, sözleşmesini feshederek Belediye Derincespor'la anlaştı. Tayfur Emre, sarı-lacivertli formayla 10 maçta 1 gol attı. İzmir ekibinde takımdan ayrılan Cafercan, Somaspor'la anlaşmıştı. Kadro dışı kalan kaleci Ceyhun ve Muhammed ise takım arıyor.

DHA

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