Fenerbahçe zinciri kırdı

F.Bahçe Süper Lig’de ilk yarının son maçında, deplasmanda Çaykur Rizespor’u mağlup ederek araya mutlu girdi. Kanarya, 13. dakikada Deniz Türüç ile öne geçerken, ev sahibi ekip 18’de Abarhoun’un golüyle beraberliği sağladı. 70’te Jailson, 30 metreden attığı golle 3 puanı getirdi.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'u 2-1 yenerek devreyi 4. sırada tamamladı. 6. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı. 14'te ceza yayının hemen içerisinden Deniz'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1. 18'de sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Boldrin'in ortasında arka direkte Melnjak'ın indirdiği topa Mohamed Abarhoun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 58'de ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Deniz'in doğrudan kaleye gönderdiği top direğin yanından auta çıktı. 61'de Oğulcan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Altay direk dibinde iki hamlede kontrol etti. 70'te Muriç'in pasında orta saha yayının ilerisinde topla buluşan Jailson'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şut Gökhan'ın solundan ağlarla buluştu: 2-1.



ALTAY DEVLEŞTİ

77'de sağ çaprazda köşe noktasına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in doğrudan kaleye gönderdiği topu Altay son anda kornere çeldi. 85'te dakikada Oğulcan'ın savunmanın arkasına aşırtma pasına iyi hareketlenen Umar ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan şutunu çekti ancak Altay meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. Maç 2-1 sona erdi.



ERSUN YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta, geçen haftaya göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Yanal, sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Zanka'ya görev verdi. Kalede Altay Bayındır'ın yer aldığı Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Isla, Jailson, Zanka ve Dirar'dan oluştu. Savunmanın önünde Gustavo ve Ozan Tufan yer alırken, kanatlarda Tolga Ciğerci ile Deniz Türüç forma giydi. Santrfor arkasında Max Kruse'ye görev veren Ersun Yanal, ileri uçta Vedat Muric'i oynattı.

MAÇA İLGİ BÜYÜKTÜ

ÇAYKUR Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye her iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan 793 bilet tükenirken ev sahibi ekibe yaklaşık 12 bin taraftar destek verdi. Öte yandan, Çaykur Rize taraftarları maçtan önce dev Türkiye ve Doğu Türkistan bayrağının yanı sıra "Doğu Türkistan Türk'tür Türk kalacak" pankartı açtı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal birlikte izledi.