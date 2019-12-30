Galatasaray'da dev operasyon

Sarı kırmızılılar Arda için gün sayarken Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca da yolda. Talleres’ten Cubas’ı da bitirecek ekipte Mariano, Belhanda ve Yuto Nagatomo takımdan ayrılabilir.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor'u 5 golle geçerek moral kazanan G.Saray, transfer için start verirken sarı-kırmızılı kulüpte büyük operasyon yaşanması bekleniyor. Yönetim bir yandan takımdan gidecek oyuncularla ilgili planını hazırlarken bir yandan da takıma kazandırılacak yeni yıldızlar ile ilgili çalışmalara ağırlık verildi.

ARDA BİTTİ BİTİYOR

Aslan'da ilk olarak Nagatomo, Mariano ve Belhanda ile yolların ayrılması beklenirken listenin ilk sırasında yer alan Arda Turan'ın gelecek hafta içerisinde duyurulması sürpriz sayılmayacak. Arda'nın Başakşehir kulübünde eşyalarını topladığı ve arkadaşlarıyla vedalaştığı bildirildi. G.Saray'ın orta sahasını ise iki süper yıldızla güçlendireceği haberleri gelirken G.Evergrande'den Talisca'nın da Cim Bom'a yakın olduğu konuşuluyor. Talisca için pürüzleri halletmeye çalışan Galatasaray, Talleres takımının ön liberosu Andres Cubas ile de temasta. 23 yaşındaki futbolcu dışında Sivas'tan Mert Hakan ve Emre'nin transferlerinde de sona gelindi.