Havuzda engel tanımıyor

11 yaşından beri katıldığı yüzme yarışlarında birçok başarı elde eden ve antrenörlük eğitimi alan Mehmet Fatih’in hedefi dünya birinciliği.

11 yaşından beri katıldığı yüzme yarışlarında onlarca başarı elde eden down sendromlu Mehmet Fatih Karahan (28) aynı zamanda Uşak Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi alıyor. Karahan, eğitimini tamamlayıp antrenör olmak istediğini öncelikli hedefleri arasında belirtirken, diğer bir hedefinin ise yüzme branşında uluslararası başarılar elde edebilmek olduğunu söyledi.

KURSTA KEŞFEDİLDİ

Uşak'ta Ömer ve Adalet Karahan çiftinin çocukları Mehmet Fatih, hobi amaçlı başladığı kursta yüzme eğitmenleri tarafından keşfedildi. O günden sonra profesyonel yüzme eğitimi alan Fatih, bu branşta kendini oldukça geliştirdikten sonra Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda kulaç atarak onlarca şampiyonluk elde etti. Yüzme alanında kendini gösteren Karahan, aynı anda Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük eğitimi de alıyor. Eğitiminin 3. senesinde olan Karahan elde ettiği başarıların yanı sıra akademik başarısını da kanıtlayarak kendisinden sonrakilere ilham oluyor. Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Mehmet Fatih, serbest, kelebek ve sırtüstü stillerinde çok iyi yüzebildiğini, haftanın 5 günü antrenman yaptıklarını ve en büyük hayalinin antrenör olabilmek ardından da dünya şampiyonluğu kazanabilmek olduğunu söyledi.

ADALET KARAHAN: GURUR DUYUYORUM

Oğlunun kendisi gibi özel çocukların hayatlarına dokunduğunu ve onlara ilham olduğunu belirten anne Adalet Karahan, "Yüzme çok pahalı ve bireysel bir spor. Her gittiğimiz yerde havuz, hoca imkanı olmuyor. Dolayısıyla çok fedakarlık isteyen bir dal. Fatih üniversite öğrencisi, yüzmeyi ve eğitimini bir arada götürmeye çalışıyor. 4 yaşındayken ayağını suya batırarak başlamıştı. O gün bugündür yüzüyor. Onun daha düzgün yürümesi, kas gelişiminin olabilmesi için böyle bir dalı seçtik. Azimle çalıştı, başardı. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu.

ANTRENÖR ONUR: HEDEFİMİZ MADALYA

Fatih'le uzun zamandır antrenman yaptıklarını, Fatih'in günden güne gelişim kaydettiğini gördüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Uşak Üniversitesi'nde antrenör Mustafa Alpaslan Onur, "Fatih'in şu andaki hedefleri Nisan ayında düzenlenecek özel sporcular yüzme şampiyonasına katılabilmek. İtalya ve Fransa'da 2 Avrupa Şampiyonası'na katılmışlığı var. Çoğu kez Türkiye şampiyonalarına katıldı, sayısız madalyası bulunuyor. Fatih, üniversite okuyarak özel insanların bu konuda yolunu açtı. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Hedefimiz Antalya'da düzenlenecek şampiyonada başarı elde edebilmek" dedi.