Horoz kahroldu

Ankaragücü önünde galibiyeti kaçıran Denizli, büyük üzüntü yaşarken yeşil-siyahlılar en başarılı 5. ilk yarıya imza attı.

MKE Ankaragücü deplasmanında 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen 2-2 beraberliğe engel olamayan Yukatel Denizlispor'da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Devreye galibiyetle girmeyi planlayan ancak deplasmanda alınan puan sebebiyle yine de teselli bulan yeşil-siyahlılar devre arası takviyeleri ile gücüne güç katıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu arada Ege temsilcisi 2019-2020'nin ilk 17 haftalık periyodunda topladığı 22 puan ve yüzde 35,3'lük galibiyet oranıyla ligdeki 20. senesinde ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5. sezonunu yaşadı. 2003-2004 ve 2004-2005'te yüzde 52,9, 1999-2000 ve 2007-2008'de yüzde 41,1 galibiyet oranları yakalayan ekip, 2009-2010'da ise 17 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgiyle en kötü performansını sergilemişti. Lige Yücel İldiz'le başlayan Denizlispor, bu bölümde 7 haftada 8 puan toplarken Mehmet Özdilek yönetimindeki 10 maçta ise 14 puan elde etti.