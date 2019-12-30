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gaza bastı

Manisa FK gaza bastı
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Keçiörengücü’nden Sertaç Çam ve Pendik’ten Zahit’i alan siyah-beyazlılılar, Giresun’dan Orhan Aktaş’ı da listesine kattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde Keçiörengücü'nden sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam'dan sonra Pendikspor'un 22 yaşındaki sağ beki Mehmet Zahit Çınar'ı renklerine bağladı. Genç futbolcu, takımın devre arası kampını yaptığı Antalya'da başkan Mevlüt Aktan'ın katılımıyla düzenlenen törende kendisini 3.5 yıllığına Manisa FK'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe altyapısında yetişip Çorum FK'da profesyonel olan Mehmet Zahit, sözleşme töreninde, "Şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma geldiğim için çok heyecanlıyım. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım inşallah biz olacağız" dedi.

ORHAN AKTAŞ TAMAM GİBİ
İki önemli transfere imza atan Manisa FK'nın listesinde Giresunspor'dan sol bek Orhan Aktaş'ın da olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki gurbetçi savunma oyuncusu Aktaş kariyerinde Denizlispor, İstanbulspor, Bodrumspor ve Giresunspor kulüplerinde forma giydi.

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