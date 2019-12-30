TFF 1. Lig'de oynadığı son 10 maçta, 7 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, derbi maçta rakibine mağlup olarak seriye son verdi, büyük üzüntü yaşadı.

TFF 1. Lig'de konuk olduğu Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor, göze geldi. Ligde oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, İzmir derbisinde rakibine teslim olarak büyük üzüntü yaşadı. Sarılacivertliler, son yenilgisini 6. haftada Osmanlıspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. İzmir temsilcisi ilk yarıyı lider Hatayspor'un 8 puan gerisinde 28 puanla Play-Off hattı içinde tamamladı.

YENİLGİYİ HAKETMEDİK

Kendi evinde 8 maçta 11 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda da 9 karşılaşmada 17 puanı hanesine yazdırarak ilk yarıda dış sahanın en başarılı ekibi oldu. Derbi karşılaşmada ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Altınordu'yu yenerek devreye ikinci sırada girmek isterdik. Ortaya koyduğumuz futbolu herkes gördü. Bir tek golümüz eksikti. Verilen ve verilmeyen penaltı kararlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.





BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Ligde 10 maçtır yenilmeyen Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordulu oyuncular, Okan Derici'nin penaltı golü sonrası büyük sevinç yaşadılar.