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Ne Bolu ne Eskişehir

Ne Bolu ne Eskişehir
Giriş Tarihi: 30.12.2019

TFF 1. Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ile puanları paylaştı

TFF 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında Boluspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı. 42'de Gökhan ceza sahası içinde gelişine vurdu ve top ağlara gitti: 1-0. 45'te Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla tribüne gönderildi. Kartın ardından çıkan kavgada yedek kulübesinde bekleyen Bolusporlu Ümit Kurt, Eskişehirspor kalecisi Ekrem'i itti. Ümit Kurt da kırmızı kart görerek yedek kulübesinden soyunma odasına gönderildi. 46'da Boluspor'un defansta yaptığı hatadan faydalanarak topu alan Mete Kaan Demir topu ağlara gönderdi: 1-1. 59'da rakibine sert giren Poepon, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 84'te Dodo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Maç 1-1 bitti.

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