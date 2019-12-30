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Şampiyonluğa yelken açıyor

Şampiyonluğa yelken açıyor
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Muğlalı paralimpik milli yelkenci Hüseyin Akbulut, 3 yıldır Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmıyor.

Muğla'da çocukken elektrik akımına kapılması sonucu bir kolunu dirseğine yakın bölgeden kaybeden milli yelkenci Hüseyin Akbulut, 3 yıldır Türkiye Şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Henüz 8 yaşında sağ kolunu kaybetse de hayattan hiç kopmayan 32 yaşındaki Hüseyin Akbulut, hobi olarak başladığı yelkendeki başarılarıyla göz dolduruyor.

HEDEFLERİ BÜYÜK
Mavi sulara profesyonel olarak 8 yıldır yelken açan, bu sporda elde ettiği şampiyonluklarla 'engelsiz yelkenci' olarak anılan Akbulut, hayallerine her geçen yıl biraz daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Son üç yılda Türkiye Engelli Yelken Şampiyonası'nı birincilikle kapatan Akbulut, Marmaris'te gerçekleştirilen kış trofesi yarışmalarında da hem rüzgara hem de tecrübeli rakiplerine karşı tek koluyla mücadele ediyor. Yelkenle Marmaris'ten İsrail'e kadar giderek açık deniz mil rekorunu kırdığını aktaran Akbulut, "Hiçbir zaman önüme engel koymuyorum. En büyük hedefim, olimpiyatlara katılmak ve dünya turu yapmak" diye konuştu.

ADEM ÜLKER

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