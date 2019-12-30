TFF'den flaş açıklama: MHK Başkanı Alp her şeyi anlatacak...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan son dakika açıklamasına göre 3 Ocak Cuma günü saat 10.30'da MHK Başkanı Zekeriya Alp'in bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.



Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda MHK Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek..