Aydın boksu milli antrenöre emanet

Milli Takım Boks Antrenörü Yavuz Kılıç, Adnan Menderes Stadı'ndaki boks salonunda yeni yılla birlikte sporcu yetiştirmeye başlayacak. Nazilli'de yetiştirdiği sporcularla adından söz ettiren milli boksör, Milli Takım Antrenörü Yavuz Kılıç'a önemli bir görev aldı. Boksta yakın zamanda 62 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Samed Topçu, Yıldız Kadınlar Türkiye ikincisi Buse Sağlan, Yıldız Kadınlar Türkiye üçüncüsü Dudu Dönmez, Genç Kadınlar Türkiye üçüncüsü Hülya Batur, Üst Minik Kadınlar Türkiye üçüncüsü Fatma Kadıköylü'yü yetiştiren Kılıç, Nazilli ilçesinde elde ettiği başarılara Aydın'ın Efeler ilçesinde devam edecek. Kılıç, Türk sporuna, Türk boksuna Avrupa ve Dünya çapında sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

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