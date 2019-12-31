Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı

Leipzig’in başarılı sol beki Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekip Milan’ın orta saha oyuncusu Bonaventura’yı da bitirmeye yakın.

Ara transfer döneminde kadrosunu büyük oranda değiştirmeyi planlayan G.Saray görüşmelerine hız verdi. Dün iki yıldız isminde büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar taraftarlarını heyecanlandırdı. Aslan öncelikli olarak Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin kiralık olarak transferinde anlaşma sağladı. Alman basınında Kicker'ın duyurduğu habere göre oyuncu ile 1.5 yıllığına el sıkışıldı. Bu gelişmenin ardından Nagatomo ile yolların ayrılması bekleniyor.

10 MAÇTA İKİ GOL

Cim Bom, ayrıca Milan forması giyen orta saha oyuncusu Giocoma Bonaventura'nın transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek 30 yaşındaki başarılı futbolcuyu renklerine bağlayıp orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Aslan'ın bu bölgeye bir takviye daha yapması bekleniyor. Bu sezon Serie A'da 10 kez forma giyen oyuncu iki kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

7 MAÇTA GÖREV ALDI

Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek, bu sezon 7 resmi maçta 1 gol atmayı başardı. 4 kez Uruguay milli takımı forması giyen Marcelo Saracchi'nin Leipzig ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İki sezondur Leipzig forması giyen Saracchi, daha önce bir sezon da River Plate takımında görev almıştı. Oyuncu burada da 19 karşılaşmada 1652 dakika süre almış ancak gol atmayı başaramamıştı.