Manisa FK harıl harıl

2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlı kulüp, Antalya Belek’te ikinci yarıya hazırlanırken, teknik patron Ertekin takımına güveniyor

2. Lig Beyaz Grup'ta devreyi lider kapatan Manisa FK, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik patron İsmail Ertekin yönetiminde yoğun tempoda çalışan siyah-beyazlılar, günde çift antrenman yapıyor. Siyah-beyazlılar, laktat testinden geçti.

ERTEKİN'E SÜRPRİZ PARTİ

Sarıyer maçında sakatlanan ve ameliyat olan Volkan Okumak, Antalya kampında çalışmalara başladı. Volkan'ın yeşil bahalara erken dönmesi planlanıyor. Neşe içinde ikinci devreye odaklanan Manisa FK'da, önceki gün teknik direktör İsmail Ertekin'e sürpriz doğum günü partisi yapıldı. Akşam yapılan antrenmanın ardından 61 yaşına giren teknik direktör Ertekin'e doğum günü pastasından ilk dilimi takım kaptanı Nizamettin Çalışkan yedirdi. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Ertekin, "İnşallah böyle günlerimiz devam eder. Lig de ilk yarıyı nasıl lider olarak bitirdiysek inşallah sezon sonunda da ligi lider olarak bitirip, hep birlikte şampiyonluk kupasını kaldıracağız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK