Mehmet Batuhan Balkan Sampiyonu

Pamukklale Belediye Spor Kulübü'nün karate sporcusu Mehmet Batuhan Özdemir, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 'Ümit, Genç ve U-21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Şampiyon oldu. 2019-2020 sezonu öncesi branşlarına karateyi de ekleyen mavi-beyazlı kulüp başarılı sporcu Özdemir'i de bünyesine aldı. Milli sporcu Özdemir, son olarak Makedonya'da U-21 kategorisinde kata dalında yarışıp, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu şampiyonada Türk Bayrağı'nı göndere çektirerek Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Mehmet Batuhan'ı şampiyonluğundan dolayı kutlayarak, "Sporcumuz aldığı başarıyla hem bizleri hem Denizlimizi hem de ülkemizi gururlandırdı. Kendisini kutluyor ve daha büyük başarılara ulaşmasını diliyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP