Menemen’de yolcu var

Ekol Göz Menemen'de yönetim, bekleneni vermeyen yabancı oyunculardan Onaka, Diakite ve Sangare ile yollarını ayıracak.

EKOL Göz Menemenspor'da yaprak dökümü başladı. Devreyi 28 puanla dördüncü sırada tamamlayan sarılacivertlilerde sağ bek Semih ve orta saha Galip'le yollar resmen ayrılırken, yabancı oyunculardan Onaka, Diakite ve Sangare'yle de iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi. Bu yabancı oyuncularından faydalanamayan teknik direktör Cenk Laleci'nin yönetime futbolcuların ayrılması yönünde rapor verdiği belirtildi. Kurmayların sözleşmeleri süren Onaka, Sangare ve Diakite ile masaya oturcağı, futbolcularla karşılıklı anlaşmanın yollarını arayacağı kaydedildi.

VERİM ALINAMADI

Sezon başında Giresunspor'dan gelen kanat oyuncusu Sangare 8 resmi maça çıkıp gol atamadı. Stoperde görev alan Diakite 11 mücadelede forma giyerken, forvette görev yapan Onoka ise hiç oynamadı. Menemen'in en az 3 oyuncuyu kadrosuna dahil edeceği belirtildi.