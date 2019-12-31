Muğla için el ele

Kulüp başkanı Erol Kapiz "Muğlaspor bayrağı için bin TL’lik ücret belirledik. Muğlalılar’dan destek bekliyoruz” dedi.

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor tarafından 'Bayrak kampanyası' başlatıldı. Muğlaspor'a destek olunması için çağrıda bulunan kulüp başkanı Erol Kapiz, "3 metreye 1 metre olan Muğlaspor Bayrağı için bin lira gibi bir ücret belirledik. Tüm Muğlalılardan destek bekliyoruz" dedi. Kapiz, "Muğlaspor olarak ilk yarıyı tamamladık. İlk yarıdaki performans olarak beklediğimiz puan 28 bandındaydı. Son 3 hafta bazı şanssızlıklardan dolayı hedeflediğimiz yere gelemedik. Tüm Türkiye'de kulüpler maddi sıkıntı içinde" dedi.

SIKINTILARA ÇÖZÜM

Başkan Kapiz, "Biz de bu daralan durumdan çıkabilmemiz için, yükümüzü hafifletmek açısından böyle bir kampanya yapıyoruz. Buradaki amacımız Muğlaspor'a destek sağlamak. Listemiz şuan 35-40 kişiyi buldu. Muğlalı hemşerilerimize buradan çağrı yapmak istiyoruz. Bayrak kampanyası ile bu sıkıntılarımızdan kurtulacağız. Kampanya Ocak ayı sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

ADEM ÜLKER