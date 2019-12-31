Trabzonspor fena karıştı

Bordo-mavili ekipte yaşanan Ünal Karaman depremi ile ilgili iddialar peş peşe geldi.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ayrılık kararı alması tam bir deprem etkisi yaratırken, tecrübeli teknik adamın bu kararı almasıyla ilgili türlü iddialar ortaya atıldı. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Süper Lig'in 16. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası oynanan futbolu eleştirmesinin bu duruma sebep olduğu ileri sürülse de yönetimin, Alman teknik direktör Felix Magath iddiası da gündeme bomba gibi düştü.

GÖRÜŞMEYİ DUYMUŞ

Bordo-mavili yönetimin Alman hoca ile görüşmesinin Ünal Karaman'ın kulağına gitmesiyle tecrübeli çalıştırıcının görevdeyken bu görüşmenin yapılması üzerine bırakma kararı aldığı öğrenildi. Trabzonspor yönetimi dün resmi açıklamayı yaparken Ünal Karaman'a 2 milyon 250 bin TL'lik ileriye dönük tüm alacaklarının ödendiğini bildirdiler.