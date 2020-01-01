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Buca'dan 4 takviye

Buca'dan 4 takviye

01.01.2020, 12:10

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden , devre arasında dış transferde 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken Tayfur Emre, Cafercan ve Ceyhun'un ardından Berke Sağkan, Erkan ve Asım'la yollar ayrıldı

İzmir temsilcisi, GMG Kırklarelispor'dan sağ kanat Burak Sürmeli, Altındağ Belediyespor'dan kaleci Kıvanç Küçükkarış, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Ferhat Çoban ve Etimesgut Belediyespor'dan santrfor Fuat Gölbaşı ile anlaşma sağladı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Tayfur Emre, Cafercan ve Ceyhun'un ardından Berke Sağkan, Erkan ve Asım'la yollar ayrılırken Berke Bıyık ise 1.5 yıllığına Nevşehirspor'a kiralık gönderildi.

DHA

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